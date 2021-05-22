С пепельным каре: Барановская в костюме оверсайз и серебристых лодочках пришла на премию

Не только Юлия Барановская, но и другие модницы отдали предпочтение трендовым нарядам для появления на премии RU.TV.

22 мая в Москве состоялась долгожданная 10 премия RU.TV. Для звезд это первое грандиозное мероприятие за долгое время. Многие артисты стали готовится к ней заранее. Не обошлось и без накладок. Так Яна Рудковская призналась, что муж не одобрил два наряда, поэтому она предпочла пышное черное платья. Несмотря на то, что темой дресс-кода стала галактика, многие отдали предпочтение лаконичным нарядам.

Если Валерия, Полина Гагарина и Вера Брежнева решили подчеркнуть фигуру, то еще ряд девушек сделали ставку на трендовые луки. Так Юлия Барановская выбрала брючный костюм с жакетом оверсайз и брюками в пол. Образ дополняли серебристые туфли-лодочки и парик с пепельным каре. Топ с эффектом мерцания дополнил ее костюм. Девушка призналась, что никогда не стригла коротко волосы и не красила их. Поэтому Юлии нравится носить парики, когда ей хочется как-то измениться.

Также появилась на премии Анна Семенович. Певица с нестандартной фигурой тоже отдала предпочтение брючному костюму, но белого цвета. Она предпочла брюки прямого кроя и жакет с сеточкой со стразами на плечах. Наряд подчеркивал ее декольте. бархатные серые туфли дополняли ее аутфит.

А вот Катя Лель, которая свои волосы покрасила в розовый оттенок, выбрала очень яркий наряд. Она предпочла костюм неонового цвета. Как и Барановская, певица была в жакете словно с мужеского плеча. В руках она держала клатч под питона цвета фуксии. Стоит отметить, что брючные костюмы оверсайз стали самыми актуальными этой весной, по словам стилистам.

Также пришли на юбилейную премию: Анна Калашникова, Светлана Лобода, Дава, Даня Милохин, Наталья Подольская, Кети Топурия, Кристина Орбакайте, Зиверт и другие известные персоны.

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