В едином цвете: Барановская в юбке макси с разрезом и коротком тренче отметилась на модном показе

Юлия Барановская привыкла проводить время насыщенно. Мама троих детей успевает не только строить карьеру на телевидении, но также участвовать в фотосессиях, совершать поездки и видеться с друзьями. При этом она подчеркивает, что кипит и ее личная жизнь, хоть девушка и предпочитает об этом не рассказывать. Зато недавно она вернулась из путешествия по Иордании. Даже в пустыне телеведущая представала в женственных нарядах — от струящихся платьев до шароваров.

Теперь Юлия вернулась в Москву. Она успела принять участие в разных съемках, а 18 мая девушка отправилась на модный показ. Бывшая избранница Андрея Аршавина появилась на публике в монохромном образе кремового цвета. Она была облачена в блузку и длинную юбку с разрезом. Дополняли лук короткий тренч и туфли-лодочки. Барановская также держала в руках сумку Louis Vuitton. Она насладилась показом новой коллекции Игоря Чапурина.

«Люблю своего талантливого друга. Игоречек, дорогой, поздравляю с шикарным показом, уважаю и ценю», — заявила девушка.

Юлия поддержала дизайнера и назвала его лучшим. Они даже сделали несколько фото в обнимку. Позже телеведущая продефилировала в своем наряде. Она следит за трендами и не боится экспериментировать.

Добавим, что также показ посетили: Валерия и Иосиф Пригожин, Алсу, Жанна Мартиросян, Кристина Орбакайте, а также многие другие известные персоны. Многие из них сразу восхитились нарядами и признались, что готовы их носить. Так Алсу и Валерия положили глаз на длинное белое пальто оверсайз.

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