Акцент на тонкую талию: Наташа Королева в кукольном платье в цветах отметила день рождения

Наташа Королева пышно отпраздновала свое 48-летие в одном из ресторанов Москвы. На именины звезды съехались многочисленные знаменитости, включая музыканта Стаса Михайлова, продюсера Александра Достмана и его жену, известного адвоката, Иду Достман.

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На торжестве звезда предстала в кукольном мини-платье с актуальным принтом в виде крупных цветов, украшенном воланами. Тонкую талию певица подчеркнула кожаным ремнем Gucci. В качестве ярких аксессуаров Наташа выбрала крупные серьги и туфельки на шпильке модного оттенка «взбесившаяся Барби».

О моде на этот сочный розовый цвет ранее рассказывала Эвелина Хромченко. Ведущая советовала женщинам осторожно относиться к этому тону и пробовать вводить его в свои луки постепенно – в виде деталей. Именно так и поступила Наташа Королева.

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