«Будешь просто-напросто растерзан»: Вячеславу Зайцеву угрожает замгендиректора «Дома моды»

Вячеслав Зяйцев тяжело болен. В этом году он устроил показ мод в свой день рождения, на котором побывала Алла Пугачева. Тогда гости увидели, что знаменитый кутюрье почти не двигается. А недавно стало известно, что его семейный бизнес стал убыточным. Здание, которое ему подарили власти столицы, почти полностью сдается в аренду, а наряды уже не производят. На счетах компании образовались долги.

Примечательно, что Зайцев отошел от дел. Свой пост он передал сыну Егору Зайцеву, но он попал в больницу. По этой причине заправляет делами дома моды заместитель — Расул Ахмедов. Он заявил журналистам, что долги уже погашены и скоро производство нарядов возобновится. Однако он не уточнил, что для погашения долгов пришлось продать часть здания.

Одна из бывших работниц модного дома, возглавлявшая салон индивидуального пошива, Ираида Нартикова опасается, что на этом дело не закончится и в итоге все здание продадут. В передаче «Пусть говорят» был обнародован телефонный разговор замгендиректора «Дома моды» Расула с самим Вячеславом.

«С кем ты общаешься? С кем ты созваниваешься? С кем ты встречаешься? Кто приезжает к тебе? Ты общаешься с какими-то шалавами. Они приезжают к тебе. Вообще, абсолютно непонятно: ковидные они, не ковидные. Что за отношение вот к самому себе. К своим родным и близким. Что, не знаю? Что мы тебе плохого сделали?» — говорит он. «Слава, ты просто подумай, сколько эти люди на тебе сделали денег. Просто подумай. И просто подумай, я вообще хоть копейку оттуда получил, с этого дома?» — продолжает Расул. «Неужели мне нужно сделать так, чтобы просто тебя до трусов раздеть? Чтобы ты меня уважать начал так же, как и своих врагов. Почему в который раз продолжается это? Это же неправильно, Слава. Ну, что за отношение к людям», — возмущался он.

По словам Ахмедова, он тормозит сына кутюрье. Более того, мужчина утверждает, что Егор считает отца предателем и настроен против него. Расул подчеркнул, что идет вопреки всем, чтобы защитить Зайцева, поэтому и ругается с его сыном. Он уверен, что если покинет свой пост, то Егор с папой прекратит общение.

«Я тебе говорил, что с тобой будет. Слава, максимум два месяца. Как мы уйдем, максимум два месяца. Через два месяца ты будешь просто-напросто растерзан. Через два месяца в твоем доме ни одной нормальной картины не останется. Как ты подписываешь бумаги, которые не смотришь? Они все это знают. У них уже все готово. Вот ты пока за голову не возьмешься, пока хотя бы мне доверься. Скажи: „Расул, помоги мне“. Вот, ты считаешь, что ты такой навороченный и все такой крутой. И лезешь со своими врагами, вступая в пляски. А они тебя просто-напросто до трусов разденут и выкинут на улицу», — уверен мужчина.

Также Расул выразил мнение, что кутюрье родные скоро отправят в дом престарелых ради пиара, а также заработают на этом денег. На этом их разговор завершился. Зайцев почти смиренно выслушал замгендиректора своего бизнеса.

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