«Поступают угрозы»: снявшие видео про Зайцева блогеры показали, как живут в реальной жизни

После появления в прессе шумихи вокруг состояния Вячеслава Зайцева семье Гарафутдиновых начали поступать угрозы. Об этом Teleprogramma.pro рассказала сама Галина Гарафутдинова. Мы побывали в доме у того самого творческого семейства, которое снимало короткие видео о жизни Вячеслава Михайловича и узнали много интересного.

Что написано на заборе «пером»

Гарафутдиновы живут в Одинцовском районе Московской области, в небольшом уютном загородном доме. Во дворе можно увидеть многочисленные афиши – семья на протяжении многих лет занимается организацией концертов, показов и разных мероприятий. А эти плакаты словно наглядно демонстрируют род их занятий.

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Мы узнали адрес Гарафутдиновых от самой Галины, которая вместе со своей дочерью Лючаной согласилась ответить на все интересующие вопросы. И первый вопрос, который меня волнует, как адрес их проживания стал известен хейтерам. По словам Галины, после хайпа на их заборе можно было увидеть разные оскорбление и угрозы. Вопрос только в том – кто их оставил. Соседи или незнакомые хулиганы?

— Люди у нас злые, — бросаю реплику я. — А затем людей натравливать на нас? Мы же ничего не сделали. Наша вина – только в том, что мы дружим с Вячеславом Михайловичем. Я понимаю, что всем нужен хайп, скандал, — говорит Галина. — Но возникает ощущение, что окружающие просто нашли пешек, которые ярко проявили себя в «Тик-Токе». Все, что написано в Интернете -это тоже заказное. Это боты. На мой взгляд, это все спланировано. — Кем? – спрашиваю. — Врагами. Если у человека нет врагов, то он святой, — восклицает Галина, после чего к разговору подключается ее дочь Лючана.

По ее словам, видео с участием Вячеслава Зайцева комментируют преимущественно боты, а вот положительные комментарии оставляют реальные люди. На заборе же пишут разные нехорошие слова и высказывания Егора Зайцева, которые то и дело приходится замазывать.

Понятно, что больше всего негатива вызвало видео, на котором Вячеслав Зайцев спускается по лестнице на подъемнике. У части пользователей Интернета сложилось мнение, что кутюрье болен, не осознает, что происходит, а Гарафутдиновы в своих видео лишь выставляют его в жалком свете.

Как Вячеслав Зайцев оказался в Тик-Токе

По словам Галины, этот подъемник у Вячеслава Михайловича уже больше десяти лет.

«Видео на таком подъемнике за три месяца до нашего «Тик-Тока» сняла и выставила у себя в соцсетях Татьяна Михалкова, написав, что известный модельер находится в бедственном положении. И что? На него просто никто не отреагировал. А наш ролик будто нес другую задачу: «Позвоните своим родителям, близким», — поясняет Лючана.

По словам Лючаны Гарафутдиновой, Вячеслава Зайцева зарегистрировали в «Тик-Токе» еще в прошлом году. В первом ролике он поприветствовал свою потенциальную аудиторию. Он снимался и в других видеоработах, на которые никто не обращал внимания. Как говорит Лючана, все видео были согласованы с кутюрье.

При этом Гарафутдиновы уверены в том, что их «Тик-Ток» только привлек дополнительное внимание к известному модельеру. А до этого эпизода он, по сути, никому был не нужен. Как говорят Лючана и Галина Гарафутдиновы, на два года о Вячеславе Михайловиче подзабыли. Громких творческих проектов у него не было.

К модельеру не зарастет народная тропа…

После же поднятия шумихи к дому Вячеслава Зайцева потянулись представители прессы, бывшие модели, разные знакомые. Но при этом модельера окружили заботой и настоящие друзья.

«А где вы все раньше были? А сейчас Гарафутдиновы показали все: «Как они могли, люди не того уровня, как выразились гости программы «Пусть говорят», – возмущается Лючана.

По словам Галины Гарафутдиновой, у Вячеслава Зайцева, конечно, есть проблемы со здоровьем, но он прекрасно все осознает, отдает отчет каждому слову и действию. А про семью тиктокеров, по их собственным словам, он говорит: «Я вас знаю и люблю».

Лючана рассказала, что Гарафутдиновых уже вызывали в Следственный комитет, спрашивали, не управляли ли они счетами Вячеслава Зайцева, не проживали ли в его доме, когда последний раз навещали его.

«Мы не проживаем у Вячеслава Михайловича, не строим планов на его имущество и дом. Мы только дружим, общаемся, приходим на какие-то яркие праздники. У нас сложились очень теплые и доверительные отношения», — говорят Галина и Лючана.

В доказательство своих слов Гарафутдиновы показывают фотографии знаменитого модельера и его подарки. Галина демонстрирует украшения, которые кутюрье преподнес ей в подарок, а Лючана ради такого случая даже надела наряд, подаренный ей Вячеславом Зайцевым. По ее словам, они неоднократно помогали модельеру организовывать показы и концерты, и он всегда уважал и ценил их. Кстати, последний раз Гарафутдиновы навещали Вячеслава Зайцева 15 марта – приносили ему блины на масленицу.

Галина Гарафутдинова: «Моя следующая книга будет называться «Пусть все говорят»

О своей многолетней дружбе с модельером семья тиктокеров рассказала и в программе «Пусть говорят» на Первом канале. Но их слова подверглись сомнению и остракизму со стороны экспертов и зрителей.

По словам Лючаны, на программе «Пусть говорят» у Галины Гарафутдиновой поднялось давление до 220. Пришлось вызывать скорую. А все выглядело так, будто она покинула студию по своей воле.

«На передаче весь акцент внимания почему-то был смещен на нас. И даже день рождения Вячеслава Михайловича с участием братьев Хусаиновых никого не интересовал», — возмущается Лючана. – Поэтому в первую очередь все запомнили именно нас».

Как говорит Лючана, скандал поставил репутацию семьи под угрозу, и, по сути, Гарафутдиновым сломали жизнь.

«А вдруг какой-нибудь сумасшедший товарищ, наслушавшись всех этих сплетен, подойдет к нам и чем-нибудь стукнет, — предполагает Лючана. – А у нас дома маленькие дети. (Кстати, дома у Гарафутдиновых живет и девять котов — прим. ред.). Безосновательно оболгали людей, не проверили никаких данных. Несмотря на то, что мы представители шоу-бизнеса, мы привыкли жить спокойной размеренной жизнью. И когда в СМИ пишут «Никому неизвестная семья снимает ролики про Вячеслава Зайцева» — это ложь» Мы 15 лет организовываем мероприятия в Москве. И практически каждый человек, сидевший в студии программы «Пусть говорят», был так или иначе знаком с нами. Поэтому они очень удивились, услышав слова о никому не известной семье на Первом канале».

Также Лючану возмутило то, что в прессе, сравнивая скандалы вокруг имени Вячеслава Зайцева и наследства Алексея Баталова, писали будто бы они связаны с Михаилом Цивиным и Натальей Дрожжиной. Такое предположение она назвала откровенной ложью.

Галина и Лючана Гарафутдиновы намерены подавать в суд на все крупные издания, опубликовавшие о них информацию негативного характера и запретить использовать в своих материалах их ролики в «Тик-Токе».

«Хейтеры не понимают, что существует карма. И от нее просто никуда не уйдешь. Тем хуже что они осознают это, но все равно делают. Вот это и страшно. Поэтому и моя шестая книга будет называться «Пусть все говорят», — восклицает Галина Гарафутдинова. — Во всех моих книгах присутствует что-то о Вячеславе Михайловиче: его рассказы или картины. В них я рассказываю о любви, добре, людях, добившихся успехов, о тех, кто мечтает, но не верит в мечту. Но в шестой книге я также напишу о том, что зло есть. Представьте себе, я практически никогда не сталкивалась с негативом. Мы много лет занимались благотворительностью и слышали лишь слова благодарности в свой адрес. А теперь я увидела обратную сторону медали»

Гарафутдиновы поясняют, что несмотря на все происки хейтеров, продолжат дружить с Вячеславом Зайцевым и снимать о нем и не только ролики в Тик-Токе.

Ну, а Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации!

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