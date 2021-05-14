«У нас нет никаких долгов и никогда их не было»: Керимова хочет выкупить Дом моды Зайцева

Дизайнер Аника Керимова, в нарядах которой уже много лет ходят многие российские знаменитости, заявила о готовности помочь модельеру Вячеславу Зайцеву и погасить его сорокамиллионный долг, выкупив предприятие звезды.

По словам Керимовой, у нее все хорошо с деньгами. Она заверила, что не отступит от желания помочь Вячеславу Зайцеву в такой для него непростой момент. Как отметила Керимова, ее Дом моды работает успешно уже 12 лет.

«У нас нет никаких долгов и никогда их не было. Это показатель не только моей работы, но и работы всей команды — большой и слаженной. Мне очень хочется, чтобы предприятие великого Вячеслава Зайцева функционировало также».

Аника Керимова

Напомним, что Дом моды Вячеслава Зайцева, как уверяют его недоброжелатели, уже давно находится на грани банкротства. В недалеком будущем все его имущество может попросту уйти с молотка. Речь идет о сумме в сорок миллионов рублей, которую необходимо изыскать, чтобы погасить все долги, сообщает «Комсомольская правда».

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