«Было потрясающе!»: дочка Нонны Гришаевой в пышном белом платье пришла на Венский бал

Актриса редко видится с наследницей от первого брака, но на днях они вместе пришли на бал, где Анастасия Дерова стала дебютанткой.

Нонна Гришаева уже давно знакома публике. Актриса играет в театре и часто участвует в мюзиклах. Она умеет изящно танцевать и моментально вживаться в образ. А вот о личной жизни звезда рассказывает не часто. Обычно несколько раз в год она ездит с мужем Александром Нестеровым в отпуск. У них подрастает сын Илья, которому 14 лет. А вот от первого брака у нее есть дочка Анастасия Дерова.

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Минувшие выходные Нонна провела с дочерью: актриса поддержала наследницу, которая стала дебютанткой на Венском балу в Гостином дворе. Гришаева появилась на публике в платье в пол цвета дымки с цветочной вышивкой. Наряд подчеркивал ее талию, а высокий пучок открыл шею. Она не только сопровождала дочку, но и тоже смогла потанцевать.

24-летняя Анастасия, как и положено, была в белоснежном пышном платье. Тиара украшала ее прическу, а руки покрывали прозрачные митенки. Она безупречно станцевала с партнером.

«Мы получили огромное удовольствие от атмосферы , которая там царит, от волшебной музыки, от общения и танцев. Это было потрясающе! Во время кадрили одновременно более семисот пар на паркете! Хочу поблагодарить организаторов за приглашение и моего великолепного соведущего Станислава Попова за поддержку», — поделилась Нонна.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса в 49 лет. Много комплиментов получила и ее дочка. «Нонна, Боже мой, улыбка не сходит с лица! Как вы легки и грациозны в движениях!», «Как красиво — платья на девушках», «Вы такая счастливая, красавицы с дочкой», «Нонночка, дорогая, ты сама, как дебютантка!», «Боже мой, Нонна! У меня нет слов! Какие Вы шикарные, атмосфера изумительная!», «Весь вечер думала, в каком же вы наряде, Нонна Валентиновна. Это просто восторг! Вы блистательно выглядите», — прокомментировали пост подписчики.

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