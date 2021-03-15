На вещи и косметику: сколько Гришаева, Волочкова и Борщева дают денег детям в месяц на карманные расходы

Как оказалось, знаменитости не особо балуют своих наследников.

В эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна и наследница артистки Елены Борщевой Марта озвучили суммы, которые получают в месяц от родителей на карманные расходы. Также сумму назвала актриса Нонна Гришаева, которую она дает своему сыну.

«У нас в семье папа в основном занимается карманными расходами. Я думаю, что нормально давать тысяч пять рублей в месяц», — сказала Гришаева.

Как отметила дочь Елены Борщевой Марта Юшкевич, ей родители порой дают деньги, но их всегда мало. «Но что поделать? В месяц дают две тысячи рублей. Я хожу в торговые центры с друзьями».

«Мне дают карманные деньги. Тысяч пять-семь тысяч рублей в месяц. Мне много и не надо», — заметила Ариадна Волочкова.

«Я много трачу на вещи и косметику. Там внушительные чеки, но отец на них не обращает внимания», — заметила дочь Олега Газманова Марианна, не назвав, правда, точную сумму.

Ранее на программе Анастасия Волочкова заявила, что не знает адреса, где живет ее дочь. Бывший муж запрещает наследнице об этом рассказывать матери.

Смотрите также: