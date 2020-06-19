«Хочу тебя баловать»: Нонна Гришаева поделилась снимком с красавицей-дочкой от первого брака

Актриса Нонна Гришаева в Instagram опубликовала снимок, на котором она в обществе своей наследницы Анастасии. Дочери звезды 19 июня исполнилось 24 года.

«С днем рождения, моя девочка. Хочу, чтобы ты была здорова и радостна! Хочу тебя баловать, и чтобы ты была счастлива! Горжусь тобой. Сегодня твой день! Мечтай и пусть твои мечты сбываются». Нонна Гришаева

В комментариях пользователи поздравили девушку с именинами. Поклонники отметили, что Анастасия выросла настоящей красоткой.

Напомним, что дочка у Нонны Гришаевой родилась от брака с актером и музыкантом Антоном Деровым. С 2006 года звезда замужем за актером Александром Нестеровым, который младше нее на 12 лет. От этого брака в 2006 году у нее родился сын Илья. В этом году в декабре ему исполнится уже 14 лет.

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Нонна Гришаева – заслуженная артистка России. С 2014 года она является художественным руководителем Московского областного театра юного зрителя. Несколько лет назад она вела с музыкантом Николаем Басковым программу «Субботний вечер» на телеканале «Россия 1».