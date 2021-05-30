Красивая даже без волос: Лиза Боярская показала абсолютно лысую Чулпан Хаматову

Елизавета Боярская удивила своих подписчиков, показав им фото, на котором она запечатлена с коллегами по сцене – Марианной Шульц и Чулпан Хаматовой. Судя по геотегу, которым Боярская сопроводила публикацию, снимок был сделан за кулисами столичного «Театра наций».
Чулпан Хаматова в кадре предстала без волос. Как выяснилось, актриса стала лысой и изменилась до неузнаваемости ради роли.
«Давненько мы не играли «Иванова»! Соскучились, очень!» — подписала снимок Елизавета Боярская.
Поклонники восхитились прекрасным селфи трех актрис. Одним из первых в комментариях отметился артист балета Николай Цискаридзе.
«Любимые! Талантищи!» — не смог пройти он мимо.
Подписчики восторгаются красотой дам и утверждают, что Чулпан Хаматова прекрасна даже без волос на голове.
«Обожаемые. Чулпан, вы – совершенство», «Генофонд Российского кино! Талантливые чертовки!», «Приятно смотреть, какие вы все красивые, вдохновленные», «Какая Чулпан красивая, даже без волос», — высказываются в Сети.