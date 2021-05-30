Красивая даже без волос: Лиза Боярская показала абсолютно лысую Чулпан Хаматову

Актриса предстала на фото с коллегами по сцене.

Елизавета Боярская удивила своих подписчиков, показав им фото, на котором она запечатлена с коллегами по сцене – Марианной Шульц и Чулпан Хаматовой. Судя по геотегу, которым Боярская сопроводила публикацию, снимок был сделан за кулисами столичного «Театра наций».

Чулпан Хаматова в кадре предстала без волос. Как выяснилось, актриса стала лысой и изменилась до неузнаваемости ради роли.

«Давненько мы не играли «Иванова»! Соскучились, очень!» — подписала снимок Елизавета Боярская.

Поклонники восхитились прекрасным селфи трех актрис. Одним из первых в комментариях отметился артист балета Николай Цискаридзе.

«Любимые! Талантищи!» — не смог пройти он мимо.

Подписчики восторгаются красотой дам и утверждают, что Чулпан Хаматова прекрасна даже без волос на голове.

«Обожаемые. Чулпан, вы – совершенство», «Генофонд Российского кино! Талантливые чертовки!», «Приятно смотреть, какие вы все красивые, вдохновленные», «Какая Чулпан красивая, даже без волос», — высказываются в Сети.

Смотрите также: