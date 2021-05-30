«Лето так несправедливо»: Лиза Боярская предстала в трендовой рубашке в вертикальную полоску

Актриса печалится по поводу скоротечности самого прекрасного времени года.

Лето еще не началось, а известная актриса Елизавета Боярская уже грустит из-за того, что оно пролетает слишком быстро.

Между тем, Лиза Боярская относит себя к числу тех людей, для которых стакан всегда наполовину полон. В своем Instagram звезда призналась, что она, скорее, оптимистка, чем пессимистка, но мысли о скоротечности предстоящих трех месяцев ввергают ее в уныние.

«Как только начинается лето, считай, что уже осень. Почему лето так несправедливо быстро пролетает, непонятно. В детстве так не было», — поделилась Лиза Боярская с подписчиками.

Пост актриса сопроводила фото, на котором запечатлена в магазине сумок. Для шопинга Лиза выбрала демократичный, но вместе с тем трендовый наряд. Звезда запечатлена в белом топе, рубашке в черно-белую вертикальную полоску, пуговицы которой перекликаются с подвеской на шее.

Поклонники в очередной раз выразили восхищение красавице-актрисе, сделав ей комплименты. Они также признались, что солидарны с ее мыслями о лете.

«Ну, шикарная красотка Елизавета», «Лиза зе бест», «Невероятная грация, гармония и красота», «Самая красивая Лиза», — высказываются в Сети.

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