«Для меня это Голгофа»: Хаматова объяснила, почему отказалась стать худруком «Современника»

Именно эту актрису прочили на важную должность после смерти Галины Волчек.

Актриса Чулпан Хаматова в шоу «Осторожно, Собчак!» объяснила ведущей, почему в свое время отказалась возглавить театр «Современник», хотя после смерти худрука Галины Волчек именно ее прочили на эту ответственную должность. Звезда честно призналась, что просто испугалась в тот момент ответственности.

Как отметила Хаматова, напрямую ей никто важную должность не предлагал. В то же время косвенными путями ее об этом не раз спрашивали и всячески намекали.

«Для меня это Голгофа. Для меня это такая ответственность». Чулпан Хаматова

Как отметила Хаматова, чтобы руководить театром, необходим особый талант. Кроме того, львиная доля ее времени уходит сегодня на благотворительный фонд. Она бы просто не смогла совмещать две должности.

Напомним, что в итоге художественным руководителем театра «Современник» в январе прошлого года стал Виктор Рыжаков. Сама Хаматова продолжает активно играть как на сцене любимого театра, так и в кинофильмах.

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