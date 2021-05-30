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Бьюти-эксперимент: Полина Гагарина похвасталась новой прической с густой челкой

Ранее сменила имидж другая певица – Анастасия Каменских.

Бьюти-эксперимент: Полина Гагарина похвасталась новой прической с густой челкой
Полина Гагарина. Фото: Global look press

Российские звезды стали поддерживать тренд на челки. Правда пока состригать волосы готовы не все.

Ранее с актуальной челкой в свете предстала Анастасия Каменских, а вслед за ней Полина Гагарина. Судя по всему, девушкам прикрепили впереди накладные локоны.

На видео, которое обнародовала звездная блондинка, ее приятель Сергей Лазарев интересуется, настоящие ли они, певица сказала, что «лучше не дергать». «Красиво», — прокомментировал Сергей. «Я вся в трендах: зубы, челка», — добавила Полина.

К слову, певица Клава Кока сделала себе настоящую челку-шторку и короткую стрижку. Имидж молодой звезде сменил стилист и эксперт моды Владислав Лисовец.

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