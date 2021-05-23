Смена имиджа: Каменских решилась на бьюти-эксперимент и появилась на публике с густой челкой

Анастасия Каменских пошла на эксперимент с имиджем, сделав себе густую челку. С обновленной укладкой артистка предстала на украинском музыкальном канале «М1».

Многие почитатели артистки, увидев ее фото в социальных сетях, были удивлены, ведь их любимица редко меняет стиль.

«Похожа на Мишель Андраде», «Не похожа на себя», «Ты супер», «Очень красиво», «Фотка напоминает маму моего соседа (когда мы маленькие были)», «Нереальная», «Милашка», — отреагировали на пост фолловеры.

Ранее мы писали о сюрпризе, который приготовил для Насти ее муж Потап. Девушка рано утром вернулась с концерта и не ожидала ничего особенного от супруга, однако тот специально для нее смонтировал фильм о ее пути к успеху. Видео очень растрогало Настю.

Смотрите также