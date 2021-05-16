Модный эксперимент: Клава Кока похвасталась новой прической с челкой-шторкой

Клава Кока в последнее время часто меняет свои стайл, да так, что не уследить. Девушка то наращивает локоны, то заплетает волосы в косички, то «зализывает» их назад при помощи геля… На сей раз она решила сделать женственную стрижку с актуальной челкой-шторкой.

Как оказалось, над новым имиджем молодой звезды работал сам Владислав Лисовец, к которому приходила на стрижку даже Жанна Фриске.

Клава пришла в восторг от своего преображения и, как любая современная девушка, тут же похвасталась укладкой в своем Instagram.

«Люблю!» — в восторге написала она про Владислава Лисовца.

Ранее мы рассказывали о другой прическе Клавы Коки, которую она выбрала для выхода в свет. Артистка сделала стильную «розетку» на макушке. Как заметила эксперт по парикмахерскому искусству Ксения Бобылева, с такой укладкой отметилась далеко не одна отечественная представительница шоу-бизнеса.

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