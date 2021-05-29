Алсу в укороченных брюках и белоснежном жакете оверсайз появилась на «Детской Новой волне»

Алсу является одной из самых известных певиц в России. Уже в 17 лет она побывала на «Евровидении» и оказалась в шаге от победы. теперь в ее копилке множество хитов. Более того, ее дочка Микелла Абрамова пошла по ее стопам и выступает на сцене. Несколько лет назад девочка даже участвовала в «Голосе» и стала одной из победительниц. Не удивительно, что уже второй год подряд она ездит с мамой на «Детскую Новую волну».

29 мая в знаменитом лагере «Артек» стартовал песенный конкурс. В нем приняли участие 12 участников из семь стран, а кресла жюри заняли: Игорь Крутой, Александр Буйнов, Юлия Савичева и Алсу. Также среди судей есть Gary Grey, Zolotova, Karina Kross и Дава. На мероприятии Микелла появилась в рваных широких джинсах и синей рубашке. Ее мама поддержала молодежный стиль, но все же предпочла более элегантный лук.

Алсу облачилась в укороченные черные брюки, топ и белоснежный жакет оверсайз. Ее наряд дополнили кроссовки с толстой подошвой. Она выпрямила волосы и не забыла про свои любимые серьги-кольца. Наряд подчеркнул стройную фигуру певицы.

Поклонники одарили комплиментами артистку. также бурными аплодисментами ее встретила публика. «Вы красивая, мудрая и вечно молодая!», «Вы очень красивая», «Такая молодая», «Наряд классный, вы словно леди на отдыхе», «Стройная, и как можно догадаться, что мама троих детей?», «Вы самая красивая в жюри», Жарко там? Вы просто очаровательны«, «Алсу выглядит моложе Савичевой», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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