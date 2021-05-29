«Кандидатура была исключена»: продюсеры белорусского «X-Factor» обвинили Дакоту во лжи

Кресла наставников в шоу «X-Factor. Беларусь» займут критик Сергей Соседов, певец Руслан Алехно, рэпер Серега и Ольга Бузова. Однако Рита Дакота возмущена тем, что вместо нее взяли Бузову.

Ольга Бузова не скрывает, что ей нравится привлекать внимание к себе. Она ведет передачи, выступает на сцене как певица, а также порой снимается в кино. В этом году девушка отказалась снова вести шоу «Дом-2» и ушла с поста ведущей, которой теперь занял ее бывший возлюбленный Дава. Но на днях артистка объявила, что публика увидит ее в другом проекте. Она стала членом жюри в белорусской версии шоу «X-Factor».

Компанию Ольге составят Сергей Соседов, певец Руслан Алехно, рэпер Серега. Однако эта новость возмутила Риту Дакоту. Выпускница «Фабрики звезд» и бывшая жена Влада Соколовской заявила, что ей предлагали место в кресле жюри, но неожиданно его заняла Бузова. Пока поклонники гадали, почему так произошло, с заявлением выступила Белтелерадиокомпания, которая продюсирует это шоу. Они опровергли слова Дакоты.

«Этот человек не должен был стать наставником на шоу. Кандидатура была исключена почти сразу же нашей командой. Переговоры велись и рассматривались кандидатуры нескольких десятков артистов. В результате, мы остановились на очень талантливых людях», — отметили в БТРК. Примечательно, что там также добавили, что Рита очень хотела поехать на «Евровидение», представлять Беларусь. Она якобы искала все возможные пути для реализации этой идеи и даже обращалась к высокопоставленным людям за поддержкой. «Не нашла выход — у нас честные отборы!», — подчеркнули в компании.

Стоит добавить, что Дакота изначально узнала, что Бузова поедеи на шоу из СМИ. иелеведущей придется отменить ряд концертов и регулярно ездить в Минск. При этом ходят слухи, что участие в проекте принесет ей около пятиста тысяч долларов.

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