«Я люблю быть первая»: Ольга Бузова станет наставницей нового вокального шоу

Поющая телеведущая Ольга Бузова расширяет горизонты. На своей страничке в Instagram звезда рассказала, что она приглашена на роль наставника в первом сезоне шоу «Х-фактор», которое стартует в Беларуси.

«Я люблю быть первая во всем. Вот и сейчас, я первая наставница в первом сезоне легендарного мирового шоу «X-Фактор» в Беларуси», — поделилась Ольга Бузова.

Ради проекта теледива готова на некоторое время переехать в эту страну, чтобы принять активное участие в становлении новых звезд.

«Это будет невероятное событие, которое так нам нужно всем», — уверена Ольга Бузова.

Многие подписчики звезды скептически отнеслись к ее наставническим способностям. В комментариях Ольге пишут, что она вряд ли сможет кого-то научить вокалу, ведь для этого, как минимум, нужно уметь хорошо петь самой.

Впрочем, есть и те, кто уверен, что у Бузовой все получится, ведь она человек, мотивированный на успех.

«На этом шоу не учат петь, там люди показывают свой талант. А наставники это просто популярные артисты. Посмотрите, кто еще был наставником на «Х-факторе. У Оли есть другие качества человека, стремящегося к победе, кроме вокала», — поддержала звезду одна из ее поклонниц.

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