«Очень горжусь»: Полина Гагарина показала повзрослевшего сына за игрой на фортепиано

Певица с радостью сообщила, что ее наследник окончил музыкальную школу. Сначала он играл на треугольнике, а потом смог освоить более сложные музыкальные инструменты.

Полина Гагарина известна не только, как певица, но и как заботливая мама. В прошлом году она развелась со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Теперь девушка сама, по большей части, заботится о дочке Мие, которой всего четыре года. Также от первого брака с актером Петром Красиловым у нее есть сын Андрей. 13-летний парень уже стал выше мамы. На один из праздников она подарила ему полет на вертолете над столицей.

Не раз Полина признавалась, что старается утро провести с детьми и развозит их по садикам и школам. Все свободное время певица старается уделять именно наследникам. В мае обычно завершаются все занятия не только в обычных школах, но музыкальных, танцевальных и спортивных. Гагарина не раз выступала вместе с сыном. А теперь она с гордостью сообщила, что ее наследник окончил музыкальную школу.

Девушка показала видело, которое сняла дома. Она поймала Андрея, который играл вечером на фортепиано. Для сравнения Полина поделилась архивными кадрами, на которых еще маленький мальчик играет с другими детьми, ударяя в треугольник под аккомпанемент учителя.

«Вчера Андрюха сдал экзамен по специальности (фортепьяно) и закончил музыкальную школу! Очень горжусь сыном и ностальгирую по временам, когда он только начинал, а теперь так играет Рахманинова. Мне кажется, что дети, которые занимаются музыкой, какие-то другие, более тонкие, чувствующие. Может это наивно, но наблюдая за детьми в музыкальной школе, я замечаю их особенный взгляд на жизнь! Те, кто соприкасается с творчеством и искусством, смотрят на этот мир шире! Обязательно отдавайте детей в музыкальные школы, на живопись танцы. Даже если вам кажется, что ребенок не свяжет свою судьбу с творческой профессией, пусть занимается, это невероятно развивает и вдохновляет! Люблю тебя, сынок! Мы обязательно будем продолжать!» — написала звезда.

Поклонники удивились тому, как он вырос. «Магистр треугольника с врожденным чувством ритма», «Как это трогательно. Время летит! С нетерпением ждем новых совместных выступлений с Андреем!», «Какой уже взрослый!» — прокомментировали пост подписчики.

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