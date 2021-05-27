Гарри чист: проверка благотворительной деятельности британского принца нарушений не выявила

В Великобритании проведено большое расследование в отношении финансовых дел принца Гарри и Меган Маркл. Английскую общественность заинтересовала деятельность их бывшего благотворительного фонда Sussex Royal, который в свое время перевел крупную сумму на счет некоммерческой туристической организации Travalyst, принадлежащей Гарри. Активисты заинтересовались, не присвоил ли себе принц часть благотворительных денег, и подали жалобу в проверяющий орган.
Но скандала не получилось. Как сообщает издание Mirror, проверка Комиссии по благотворительности, начавшаяся еще в июле 2020 года, не выявила нарушений. Перевод средств оказался законным — Travalyst имеет право получать деньги на продвижение экологически безопасного туризма, что по закону является благотворительной деятельностью. Активистам, что инициировали эту проверку, пришлось официально извиниться перед принцем Гарри.
Добавим, что герцог и герцогиня Сассекские переименовали свой фонд Sussex Royal, когда переехали из Англии в США. Теперь он называется MWX Foudation.