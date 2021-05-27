Требующему деньги с Пелагеи Ивану Телегину понадобится 50 миллионов на свадьбу

После развода певица Пелагея получила через суд со своего бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина завидную недвижимость и приличные алименты (около 800 тысяч рублей в месяц). Однако спортсмен подал и встречный иск к экс-супруге: он хочет взыскать с артистки половину ее дохода за те три года, что они прожили вместе. Мужчина якобы считает, что свои заработки от выступлений звезда перечисляла матери, а в их семью финансово не вкладывалась. Недвижимость, по крайней мере, он покупал за свои деньги.

Журналисты предположили, что претензии Телегина связаны с его грядущей свадьбой. Мужчина уже сделал предложение своей новой возлюбленной Марии Гончар, и на пышное торжество ему потребует кругленькая сумма — 50 миллионов рублей, не меньше.

«Только декор, флористика и аренда банкетного зала обойдется Телегину в 10 миллионов рублей, — пояснила «Комсомольской правде» продюсер Алина Красная. — Прибавьте к этому платье невесты. Наряд от именитого дизайнера уровня Зухаира Мурада будет стоить от 7 до 14 миллионов рублей. Угощение гостям тоже влетит в копеечку. Средний кейтеринг на одного человека стоит на таких богатых застольях от 50 тысяч рублей. А на банкет они наверняка позовут не менее 300 человек».

Кстати, пышная свадьба не за горами. Друзья хоккеиста рассказали изданию, что он собирается пожениться уже в августе.

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