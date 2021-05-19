«Он был вынужден»: мама Пелагеи прокомментировала предстоящую свадьбу Ивана Телегина

В декабре 2019 года певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин объявили о разводе. И, хотя с тех пор прошло немало времени, страсти вокруг этой пары не утихают. В настоящий момент стало известно, что спортсмен сделал предложение своей возлюбленной Марии Гончар и в ближайшее время намерен жениться.

«Комсомольская правда» попросила прокомментировать ситуацию маму Пелагеи Светлану Ханову.

«Я думаю, что он был вынужден сделать это, именно теперь. Ну, это мое мнение. Больше мне нечего сказать. Среда, в которую он сейчас попал, очень токсичная, если не сказать – опасная. Однако, это его дело, его жизнь, надеюсь справится», — сказала она.

Родительница звезды при этом заметила, что и она, и ее дочь всегда готовы протянуть руку помощи Ивану, которого считают родным человеком. Светлана думает, что на бывшего зятя оказывают давление родственники его женщины.

«Появившись в самый кризисный момент, она со своей родней сделала все, чтобы семья распалась окончательно», — высказалась о Гончар Ханова.

Она в очередной раз опровергла слухи о том, что Ивану, якобы, ее дочь запрещает видеться с наследницей. Женщина утверждает, что хоккеист может это делать в любой момент, было бы желание.

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