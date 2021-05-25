Мамина модница: Кудрявцева показала, как дочка в плюшевой шубе поливает цветы

Лера Кудрявцева недавно отметила свой юбилей. Поклонники с трудом поверили, что телеведущей исполнилось 50 лет. Она устроила домашнюю вечеринку позже, так как вслед за ней настал день рождения ее внука Льва, а также мамы Александры. Женщина любит проводить время с родными. Ее редко можно встретить на вечеринках и светских раутах, так как свободные вечера она посвящает семье. Главной отрадой звезды является дочка Мария.

Этим летом младшей наследнице Леры исполнится три года. Девочка ходит на развивающие занятия и любит играть с котом Фофаном. Также часто она помогает родителям. Вместе с папой Игорем Макаровым малышка играет зимой в хоккей прямо во дворе, а с мамой ухаживает за садом. 25 мая Кудрявцева подловила наследницу, которая решила полить цветы. Однако малышка оделась не по погоде. На ней была плюшевая шуба Тедди с розочками. Полосатые колготки и сандалии дополняли ее образ.

«Молодец», — похвалила Кудрявцева наследницу.

Поклонники восхитились маленькой модницей. Многие отметили, что у девочки вкус совпадает с маминым. «Какая кроха», «Приятно смотреть», «Эта девочка просто чудо», «А не жарко ей в шубе?», «Такое солнце и в шубе. Вот Машка!», «Классный ребенок», «Хозяйственная, таких беречь надо», «Шуба, как у мамы», «Милая такая с хвостиками», — стали писать пользователи Сети. Напомним, что от первого брака у Леры есть взрослый сын Жан.

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