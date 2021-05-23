«Моя семья – моя сила»: Кудрявцева показала домашние посиделки с внуком и сыном

Для Леры Кудрявцевой май – особенный месяц, это время целой череды именин для нее и ее родственников. 19 мая она отметила свое 50-летие, 20 мая родился ее сын Жан, а 21-го – ее мама Александра Ивановна.

Чтобы поздравить своих близких, телезвезда собрала их всех у себя. Торжество прошло мило и по-домашнему во дворе коттеджа Кудрявцевой. Приглашенные гости и хозяйка вечеринки не стали наряжаться для посиделок, представ в уютных одеяниях для пикника.

Близкие и друзья Леры развлекались стрельбой в цель, надували мыльные пузыри, лакомились закусками, беседовали и играли с детьми. Наследник журналистки пришел к ней со своим сыном Левой. И, судя по обнародованным в Instagram кадрам, мальчик отлично ладит с дочкой знаменитости Машенькой, которая, к слову, на три месяца его младше.

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