«Гордость коллекции — сочно-малиновый!»: Галкин показала распустившиеся рододендроны в саду

Муж Аллы Пугачевой похвастался цветущими деревьями. Он давно стал садоводом, поэтому любит ухаживать за растениями.

Максим Галкин построил настоящий замок в деревне Грязь. Он признавался, что такой сказочный дом был мечтой еще с детства. Теперь там юморист живет с женой Аллой Пугачевой и детьми. Двойняшки Лиза и Гарри успели подрасти. После школы они не только играют с родителями, но и любят гулять в саду. Весной малыши уже помогали папе сажать клубнику и ухаживать за цветами. А теперь артист наслаждается красотами, так как многие растения распустили бутоны.

24 мая Галкин решил устроить вечерний променад. Он прогулялся по саду и похвастался рододендронами. Многие из деревьев успели зацвести.

«Покажу наших рододендронов. Покажу, что уже распустилось. Разные цвета! Белые с желтовато-зеленым подбоем внутри. Белые с леопардово-оранжеватым подбоем! Нежно-сиреневые. Фиолетовый рододендрон на подходе. Раскрывается более холодный сиреневый. «Красно-светло-малиновый — новый цвет, я сам придумал. Красный с уходом в розовый. Гордость коллекции — сочно-малиновый! Вот такие рододендроны», — поделился артист.

Также Максим рассказала, что на зиму их укладывает. А поклонники предупредили юмориста, что эти растения ядовитые. «Первые вижу мужчину знающего столько цветов, в смысле не самих цветов, а оттенков», «Какая красота. Я тоже посадила в прошлом году», «Просто потрясающе!!!! Всегда восхищаюсь вашим садом! Вы так просто и с любовью рассказываете», «У вас точно штат садовников», — прокомментировали пост подписчики.

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