«Совсем взрослые уже»: Лиза и Гарри Галкины в винтажных косухах и слипонах предстали в замке

Максим Галкин прославился не только как отличный юморист, но и как примерный семьянин. Уже почти 20 лет он счастлив в Аллой Пугачевой. Пара растит детей Лизу и Гарри. Двойняшки в прошлом году пошли в школу. Им легко дается учеба, так как раньше с ними занимались преподаватели дома. После уроков малыши находили время на прогулки и игры с папой. А недавно Гарри даже испек пышки для мамы.

Стоит отметить, что мальчик любит мастерить все руками и часто помогает папе по дому. А вот его сестра растет модницей. Она не раз повторяла мамины образы и даже давала советы отцу. По всей видимости, малыши уже готовы к каникулам, так как Галкин запечатлел их в новых нарядах. Семилетние двойняшки оделись в одном стиле. Гарри предстал в косухе с клепками на воротнике и джинсах скинни. Его образ дополняли слипоны и новая стрижка.

Лиза тоже облачилась в винтажную косуху с принтом и черную мини-юбку. Слипоны с белой подошвой дополнили ее образ. Дети Примадонны вместе позировали на лестнице в замке.

«На стиле», — заявил Максим.

Поклонники пришли в восторг. Многие коллеги и друзья супругов одарили их комплиментами. «Растут не по дням, а по часам. Совсем взрослые уже», — отметил Игоря Гуляев, дизайнер и стилист Примадонны. «Реально на стиле! Красавчик», «Мальчик на Киркорова похож», «Лиза то на стиле, а Гарри в образе!», «Какие родители, такие и дети», «Боже, Максим, какие у вас потрясающие дети», «Моднявые малыши», — прокомментировали пост подписчики.

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