«Упс» и «ой»: муж Бородиной повеселился с похудевшим Давой на вечеринке без жены 

Ксения Бородина блистала на красной дорожке юбилейной премии RU.TV в платье с асимметричным шлейфом в компании дочек Теоны и Маруси. Ведущая составила с наследницами фэмели-лук, представ с ними в нарядах одной тональности. А вот мужа звезды Курбана Омарова рядом с ней не оказалось.

Позже девушка отправилась в ресторан с подругами отмечать прошедшее событие. В это время ее супруг, судя по постам и stories его Instagram, засветился в одном из московских заведений на дне рождения своего друга.

Любопытно, что на этом же празднике после музыкальной премии, отметился бывший возлюбленный Ольги Бузовой Дава. Напомним, рэпер предстал на публике в сопровождении пяти красоток в масках. А вот Ксения Бородина так и не составила компанию мужу.

Курбан Омаров запечатлелся с экс-бойфрендом артистки для своего блога, подписав фото коротко: «Упс». Давид Манукян отреагировал на пост столь же «красноречиво». Он написал в комментариях: «Ой».

Фолловеры мужа Бородиной заметили, что Дава изменился после расставания с Ольгой Бузовой. «Как похудел Дава, капец», «Дава, какой худышка. Зима и Вы отлично выглядите! В общем, парни, очень классно выглядите!», «Холостяки этого года», — отметились пользователи Сети в аккаунте Омарова.

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