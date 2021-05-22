Премия RU.TV: Дава объявил, что запустил свое шоу «Холостяк», а Родригез — поддержал Манижу

В 2020 года многие мероприятия были отменены из-за пандемии. Однако спустя год в Москве весна проходит очень насыщенно. 22 мая состоялась долгожданная 10 премия RU.TV. На этот раз темой дресс-кода стал космос. Многие знаменитости обрадовались возможности принарядиться. Катя Лель выбрала костюм цвета неона, а Инна Маликова облачилась в серебристое платье по фигуре. Но удивил многих Давид Манукян.

Известный блогер и исполнитель хита «Ролекс» появился на ковровой дорожке. Он облачился в серый элегантный костюм в клетку. черная рубашка дополняла его образ. Дава пришел не только с колонкой в руках, но и пятью девушками, которые были в масках и черных платья-сорочках.

«Я запустил свое шоу „Холостяк“, которое скоро вы увидите…» — заинтриговал молодой человек корреспондента портала Teleprogramma.pro.

Также пришли на премию группа «Фабрика». Девушки поддержали космическую тематику, сделав не только кокшники из жемчуга, но и эффектные платья с переливающимися юбками. К слову, многие гости высказались о Маниже, которая уже вечером поборется за победу на «Евровидении» в Роттердаме.

«Наша фабричная галактика ожидает выхода в космос. Ожидаем победу Манижи. Будем болеть за нее», — заверили девочки из «Фабрики».

Оказался солидарен с ними и Тимур Родригез. Он принарядился в стильный принтованный пиджак и разбавил брутальный образ жемчужным колье.

«Манижа — это человек которого я для себя открыл. Она невероятный артист. А ее песня это манифест от нашей страны. Неважно какое место она займет. Главное что она там. И главное что несмотря на весь хейт вокруг нее она смело идет вперед», — высказался он.

Появился на публике и Дмитрий Красилов, танцор и пухляш из группы Little Big Он тоже не пропустил самое яркое событие весны.

«Не хватает номинации „Танцор клипа“. Мне хочется сегодня посмотреть выступление Макса Барских. Я его фанат», — поделился он.

Добавим, что заявлено, что на премию приглашено было около 200 гостей. На коровой дорожке отметились: Яна Рудковская, Анна Калашникова, Валерия, Кети Топурия, Регина Тодоренко и многие другие известные персоны.

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