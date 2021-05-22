Три принцессы: Бородина в мерцающем мини-платье с пышными рукавами вывела в свет дочек

Телеведущая пришла на юбилейную премию RU.TV с наследницами. Она оделась с девочками в одном стиле.

Ксения Бородина раньше признавалась, что отказалась от светских тусовок, так как хочет больше времени посвящать семье. Она растит 11-летнюю дочку Марусю от первого брака и пятилетнюю дочку Теону. Девушка успевает ездить на море. Недавно они отдохнули в Дубае. А теперь она регулярно ездит на съемки, так как возродилось реалити-шоу «Дом-2». Однако после начала пандемии звезда не упускает возможности встретиться с подругами и повеселиться на вечеринках.

А 22 мая Бородина решила выйти в свет. Она на белом «Гелике» приехала на юбилейную премию RU.TV. На этот раз она была без мужа Курбана Омарова. Однако на этот раз телеведущая решила взять с собой подрастающих дочек. На ковровой дорожке они появились в нарядах в одном цвете и стиле. Ксения была в мини-платье с эффектом мерцания и пышными рукавами-фонариками. Ее образ украшал небольшой шлейф, а также изящные босоножки на шпильке.

Теона и Маруся были в пышных розовых платьях из фатина. Малышки вместе с мамой дефилировали перед журналистами и гостями мероприятия. Бородина сделала изящный хвост и яркий макияж с акцентом на глаза.

Многие одарили семью комплиментами. «Красотки!! Нежные», — заявила Белла Потемкина. «Красотки!!!» — присоединилась Ольга Орлова. Поклонники тоже восхитились Бородиной. «А я просто богатенький!!! Просите все что хотите, куплю вам все», «Как всегда, шикарная Ксения со своими красавицами Мару и Теоной», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что на премию также пришли: Валерия: Анна Калашникова, Кети Топурия, Наталья Подольская, Регина Тодоренко, Полина Гагарина, Вера Брежнева, Даня Милохин, Дава, а также другие известные персоны.

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