«Как на праздник»: Ксения Собчак в шелковых брюках и рубашке оверсайз отправилась на работу

Ксения Собчак старается не отставать от трендов. При этом она носит только то, что ей нравится. Не раз ей доводилось обсуждать гардеробы звезд. Многие помнят, как она раскритиковала наряды Леры Кудрявцевой. К слову, теледива обладает и хорошей самоироней, поэтому и над своими образами часто шутит. Телеведущая регулярно появляется на светских раутах. Она предпочитает облачаться в элегантные костюмы и платья.

В повседневной жизни Ксения часто экспериментирует с имиджем. На отдыхе в Мексике она успела отметиться, как в легких платьях, так и в джинсах. При этом свои луки телеведущая дополняла причудливыми аксессуарами такими, как очки с оправой в виде сердечек или сумка-кокон. А 18 мая Собчак похвасталась своим новым образом. Она запечатлелась в автомобиле. Блондинка позировала в черной атласной майке и белой рубашке оверсайз с подвернутыми рукавами. Шелковые брюки с принтом под огурцы дополняла сумка оливкового цвета.

«На работу как на праздник» — заявила звезда.

Поклонники восхитились ярким и стильным нарядом Ксении. Как известно, рубашки оверсайз уже второй сезон не выходят из моды. А вот принтованные брюки недавно стали актуальны. Ксения Бородина накануне поддержала тренд на логоманию. Стоит отметить, что телеведущая любит делиться не только положительными отзывами, но и отрицательными. Недавно Собчак высказала свое недовольство брендовой сумкой. Она наглядно показала, что она некачественная.

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