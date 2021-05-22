«Потратила много жемчуга»: Регина Тодоренко в пышном платье со шлейфом появилась на премии

Регина Тодоренко прославилась, когда вела шоу «Орел и решка». Теперь она уже создает свои шоу и много путешествует. Не так давно завершилось шоу «Маска», в котором она участвовала в качестве члена жюри. Для съемок девушка постоянно подбирала необычные образы, чем привлекала к себе внимание. Она даже носила парики и приклеивала себе усы. Не удивительно, что для ежегодной музыкальной премии RU.TV она тоже основательно подготовилась.

За несколько часов до начала церемонии Регина стала делать макияж и прическу, доверившись профессионалам. Также она выбрала необычный наряд с винтажной ноткой. На розовой ковровой дорожке девушка предстала в пышном черном платье с кожаным поясом и нюдовым верхом, украшенным бусами из жемчуга. Даже на лице у Тодоренко были приклеены жемчужины. Она призналась, что боится разговаривать, чтобы не испортить макияж.

«На наряд потратила много жемчуга. Собираюсь летом в отпуск, но куда не определилась: Одесса, Турция, Мальдивы, Алтай, Камчатка», — поделилась звезда с корреспондентом портала Teleprogramma.pro.

Также среди гостей были: Сергей Лазарев, группа «Фабрика», Инна Маликова, Тимур Родригез, Анна Калашникова, Белла Потемкина, Виктория Дайнеко, Вера Брежнева, Дава и многие другие звезды.

Смотрите также: