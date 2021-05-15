«Истерика ребенка, или как ее предупредить»: Регина Тодоренко пожаловалась на капризы сына Майкла

Жена музыканта Влада Топалова — Регина Тодоренко — поделилась подробностями воспитания сына Майкла.

Телеведущая разместила в Stories личного профиля видеозапись, в которой рассказала о трудностях в в общении с ребенком.

«Только что Майкл минут 10 или 15 просто кричал, потому что… Да не важно, почему. Хотел трицератопса. И вот он кричал-кричал, сказал, что хочет побыть один. И я сказала: «Окей, тогда я буду готовить тебе суп. Ты, когда успокоишься, приходи и я тебя выслушаю». И вот, что произошло…», — заинтриговала поклонников Регина.

Молодая мамочка показала лежавшего на спине с высоко поднятыми руками малыша. Майкл уснул прямо на полу в прихожей. Регина поинтересовалась у поклонниц, было ли подобное с их детьми:

«Истерика ребенка, или как ее предупредить?».

Также Тодоренко поделилась тем, как она постаралась исправить ситуацию. Для Регины было важным не кричать на Майкла.

«Спокойным голосом сказала, что люблю его и жду на обед. Убедительно и строго объявила, что такое поведение мне неприятно, ведь я же знаю, что наш сын умеет спокойно выражать свою мысль», — отметила знаменитость.

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