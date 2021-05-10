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«Мои распрекрасные волосы»: Тодоренко вслед за Водяновой сделала челку

Телеведущая также укоротила длину.

«Мои распрекрасные волосы»: Тодоренко вслед за Водяновой сделала челку
Регина Тодоренко. Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко – обладательница роскошной копны волос. Периодически телеведущая изменяет цвет или укорачивает локоны. Так, прошлой осенью она красила их в розовый, а сейчас решила и вовсе укоротить. Кроме того, сделала челку и осветили кончики. Результатом работы поделилась в Instagram.

«Мои распрекрасные волосы – творение Влада Лисовца», — написала Тодоренко.

Фанаты оценили работу ее стилиста.

«Красотка! Как классно! Вам очень идет», — писали пользователи Сети.

Напомним, на днях сделать челку решила и супермодель Наталья Водянова. Ее поклонники отметили, что такая прическа простит звезду подиумов, но при этом она стала выглядеть намного моложе.

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