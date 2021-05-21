Глашатай «Евровидения-2021»: певица Полина Гагарина объявит оценки российского жюри в финале конкурса

Важная роль доверена участнице музыкального состязания, занявшей на нем второе место в 2015 году.

Первый канал объявил имя звезды, которая будет глашатаем от России в финале песенного конкурса «Евровидение-2021», который проходит в эти майские дни в Роттердаме.

Певица Полина Гагарина будет объявлять в прямом эфире оценки, которые участникам конкурса поставит российское жюри. Стоит отметить, что вокалистка на «Евровидении» не чужой человек. В 2015 году Полина Гагарина принимала участие в этом престижном музыкальном состязании, поднявшись на второе место пьедестала почета.

Напомним, финал «Евровидения-2021» состоится в ближайшую субботу, 22 мая. Транслировать его в прямом эфире будет Первый канал.

В число двадцати шести финалистов вошла и участница, представляющая Россию, — певица Манижа.

В первом полуфинале она показала фееричный номер, исполнив песню «Русская женщина». Маниже аплодировали европейские зрители, а запись ее выступления стала лидером по просмотрам среди всех участников первого полуфинала. Шансы Манижи на победу оцениваются как довольно высокие.

Выступать в финале вокалистка будет под номером пять. Болеем за Манижу уже завтра, 22 мая! Начало трансляции в 22:00 по московскому времени.

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