«Единственный конкурент – представительница Мальты»: Юлия Савичева пожелала Маниже победы на «Евровидении»

Певица в восторге от выступления вокалистки в полуфинале конкурса и уверена, что Россия как минимум окажется в первой тройке.

Одна из главных новостей, которые обсуждаются в эту среду, — выход певицы Манижи в финал престижного музыкального конкурса «Евровидение-2021», который стартовал накануне, 18 мая, в Роттердаме.

Вокалистка, представляющая Россию, певица Манижа, произвела настоящий фурор с композицией «Русская женщина». Видео выступления вокалистки в полуфинале «Евровидения» стало лидером просмотров среди всех полуфинальных номеров.

больше по теме Песня Манижи Russian Woman заработала новое достижение в YouTube Она стала лидером по просмотрам среди номеров первого полуфинала «Евровидения».

Подруга Манижи, певица Юлия Савичева восторженно отозвалась в Instagram о ее фееричном номере.

«Мои поздравления! Ты — красотка! Очень стабильно выступила, классный номер, красивая анимация, интересное платье в начале и сильный посыл, конечно же», — высказалась Юлия Савичева.

Выступление Манижи певица назвала заявкой на победу, ну или как минимум на попадание в тройку лидеров.

«Я считаю, что Россия будет в первой тройке и единственный конкурент — представительница Мальты, она тоже харизматична, похож посыл, но было видно, что нервничает, высокие ноты не получились», — добавила Юлия Савичева.

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