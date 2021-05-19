«Единственный конкурент – представительница Мальты»: Юлия Савичева пожелала Маниже победы на «Евровидении»

Одна из главных новостей, которые обсуждаются в эту среду, — выход певицы Манижи в финал престижного музыкального конкурса «Евровидение-2021», который стартовал накануне, 18 мая, в Роттердаме.
Вокалистка, представляющая Россию, певица Манижа, произвела настоящий фурор с композицией «Русская женщина». Видео выступления вокалистки в полуфинале «Евровидения» стало лидером просмотров среди всех полуфинальных номеров.
Подруга Манижи, певица Юлия Савичева восторженно отозвалась в Instagram о ее фееричном номере.
«Мои поздравления! Ты — красотка! Очень стабильно выступила, классный номер, красивая анимация, интересное платье в начале и сильный посыл, конечно же», — высказалась Юлия Савичева.
Выступление Манижи певица назвала заявкой на победу, ну или как минимум на попадание в тройку лидеров.
«Я считаю, что Россия будет в первой тройке и единственный конкурент — представительница Мальты, она тоже харизматична, похож посыл, но было видно, что нервничает, высокие ноты не получились», — добавила Юлия Савичева.