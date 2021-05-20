«Будет здорово, если группа займет высокие позиции»: Чурикова назвала фаворитов «Евровидения»

По словам телеведущей, делать далеко идущие выводы о всех участниках все-таки пока рановато.

Телеведущая Яна Чурикова назвала своих фаворитов музыкального песенного конкурса «Евровидение», который проходит в Роттердаме.

«Мне нравится итальянская команда Måneskin. Будет здорово, если группа займет высокие позиции. Девушка с Мальты Дестини хорошенькая, классная. Посмотрим, как выступит француженка Барбара Прави. 20 мая будет второй полуфинал, в котором мы увидим фрагмент ее выступления. А еще она будет репетировать. Вот тогда я скажу точно. Сейчас еще рановато». Яна Чурикова

Также Яна Чурикова отметила, что на конкурсе соблюдаются все меры предосторожности, чтобы не подхватить ковид. К примеру, в ресторане нет общей раздачи, как было в прошлые годы. Вся еда находится в индивидуальных упаковках. Столы в зоне питания расставлены с учетом социальной дистанции. Правда, некоторые ждут еду очень долго, что вызывает у людей определенное раздражение. Впрочем, многие с этим готовы мириться лишь бы конкурс вообще состоялся, сообщает «АиФ».

Напомним, что от России в Нидерландах присутствует певица Манижа. Она уже вышла в финал, который пройдет 22 мая. На конкурсе российская исполнительница поет композицию «Русская женщина». Причем делает она это на русском языке, хотя сама она прекрасно говорит на английском.

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