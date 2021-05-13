Любовь и преданность в глазах: Муцениеце показала, кто радуется ей по утрам

Агата Муцениеце официально разошлась с Павлом Прилучным летом 2020-го. Однако артисты не жили до этого вместе целый год, размышляя, стоит ли возвращать отношения. Сейчас оба представителя звездной пары мирно строят свою личную жизни по отдельности, стараясь не сильно афишировать ее. Но в этот раз артистка все-таки решила показать ее часть.

В личном блоге звезда «Закрытой школы» представила на суд фолловеров видео, как ее преданно и с любовью в глазах встречают утром у порога два кота и собачка. Откуда она вернулась в столь ранний час, знаменитость рассказывать не стала, но пожурила четвероного друга за то, что он портит ей входную группу.

Ранее мы писали о приятных деньках, которые провела Агата вместе с наследниками Мией и Тимошей в четырехзвездочном отеле у Волги. Она выбрала традиционный отдых с шашлыками, баней и рыбалкой и осталась очень довольной им.

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