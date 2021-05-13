Рыбалка, баня и шашлык: Муцениеце в небесных джоггерах по-простому отдохнула на берегу Волги

Актриса приятно провела время в четырехзвездочном отеле вместе с детьми.

Агата Муцениеце, в отличие от многих отечественных звезд, которые улетели на майские праздники на Мальдивы, решила поддержать отечественный туризм. Ее выбор пал на комплекс у берегов Волги.

Экс-жена Павла Прилучного вместе с детьми Тимофеем и Мией остановилась в четырехвездочном отеле с вертолетной площадкой, собственным причалом, яхт-клубом, несколькими ресторанами, спа-салоном и прочими прелестями.

«Мы получили невероятное удовольствие от майских!» — похвасталась звезда «Закрытой школы.

Агата поделилась в личном блоге снимками, сделанными в отпуске, где предстает в лавандовом свитшоте оверсайз и небесных джоггерах. Больше всего ей и детям запомнились купание в Волге после баньки, рыбалка, шашлык и визит к местным козочкам и овечкам в зооуголке.

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