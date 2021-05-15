«Ну, прелесть!»: Максим Галкин показала цветущий сад с иргой, спиреей и рододендронами

Муж Аллы Пугачевой на прогулке обнаружил, что многие его растения уже радуют глаза бутонами. Он решил похвастаться красотой, которую теперь видят дети и его супруга.

Максим Галкин славится не только хорошим чувством юмора. Он уже длительное время счастлив в браке с Аллой Пугачевой. Артист заботливо относится к возлюбленной. Они вместе воспитывают детей Лизу и Гарри. Семилетние малыши ходят в школу, но вечера обычно всегда проводят с родителями. В свое время муж Примадонны построил замок, о котором всегда мечтал. Вокруг здания расположен сад, за которым он ухаживает с особым трепетом.

Недавно Максим вместе с детьми посадил клубнику и удобрил другие растения, а также цветы. А недавно он прогулялся по саду с чашкой кофе. Тогда юмориста радовали красивые виды заката. Но уже 15 мая деревья и разные растения в его саду зацвели. Муж Примадонны поспешил похвастаться и показал всю красоту бутонов. Он подошел к дереву с белыми цветами, а потом кустарнику с еще не раскрывшимися розовыми бутонами. В конце Галкин дошел до самого пышного дерева.

«О, какая красавица — спирея! Ну прелесть! Еще не вся распустилась. Пойдем дальше, посмотрим, что у нас еще. А вот уже и первые рододендроны начинают распускаться. Давайте, ребятки! Ну и сейчас гордость садовода! Вон, впереди белое облако — ирга! Ну красотка! Это еще после дождя немного прибило, опали цветы», — поделился он.

Поклонники давно восхищаются тем, как Максим ведет хозяйство. Артист часто получает комплименты в соцсетях. К слову, он всегда находит время, чтобы подурачиться с детьми. Недавно юморист научил дочку играть в домашний гольф.

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