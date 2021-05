Настоящие леди: Воробей, Медведева и Ардова в нарядах черного цвета пришли на премию

В этом году весна проходит насыщенно для звезд шоу-бизнеса, так как возобновились разные мероприятия. В Москве проходят премии, красные дорожки, фестивали и премьеры. Для многих артистов выход в свет — возможность показать себя и получить новые эмоции. На днях состоялась премия MAMA’s AWARDS. Церемония награждения прошла в «Облаках», где собрались не просто звезды, а мамы.

Для появления на публике на этот раз многие отдали предпочтение черному цвету. Так Наталия Медведева появилась на ковровой дорожке в черном тренче с поясом. Она растит пятилетнего сына Илью, а в 2018 году у нее родился второй ребенок, которого она скрывает от публики. Актриса получила награду в номинации «Счастье любит тишину, или Самая скромная мама».

В черном блистала и Анна Ардова. Она предпочла черное платье-сорочку. 51-летняя актриса выглядела моложе своих лет и подчеркнула стройную фигуру. Она воспитала дочку Софью и сына Антона. Они пошли по ее стопам и строят карьеру как актеры. Женщина получила награду в номинации «Семейные традиции».

Елена Воробей, которая знакома многим по своим юмористическим сценкам, тоже появилась на премии. 53-летняя актриса выглядела очень свежо. Силуэтное платье по фигуре черного цвета зрительно сделало ее еще стройнее, а фантазийные очки добавили модную нотку. Она вырастила дочку Софию, которой уже 18 лет. Елена забрала розовый кубок с ленточкой за победу в номинации «Окрыленная счастьем, или Самая счастливая мама».

А вот Мария Кравченко выделилась из толпы. Бывшая участница команд КВН «Сборная МИСиС» пришла в костюме оверсайз в бельевом стиле. Наряд цвета алой розы подчеркнул ее красоту. Актриса и мама шестилетней дочки Виктории победила в номинации «Show Must Go On, или Самая непредсказуемая мама».

Также среди гостей были: Катя Лель, Олеся Судзиловская, Юлия Зимина, Ирина Слуцкая: Анжелика Агурбаш, Анна Калашникова и другие известные персоны. Большинство из них ушли с трофеями. Дизайнер Кристина Кибовская представила в рамках премии эксклюзивную коллекцию «Небеса».

Своими выступлениями гостей порадовали финалистка шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ Наталья Малышкина с премьерной песней «Слишком поздно», детская группа «БанДетки» и финалист телепроекта «Голос» Артем Каторгин.

