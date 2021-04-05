«Я ни с кем не советовалась»: Наталия Медведева озвучила причину ухода из Comedy Woman

По словам юмористки, ей в тот момент очень помог муж.

Бывшая звезда шоу Comedy Woman Наталия Медведева в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ озвучила причину ухода из коллектива несколько лет назад.

«Я ни с кем не советовалась. Разговоры на этот счет были разве что с мужем. Просто закончилось мое творчество в данном коллективе и проекте». Наталия Медведева

Как отметила звезда, квартиру в Одинцово она купила вовсе не с заработков в популярном шоу.

«Я приобрела жилье на заработанные гонорары с фильмов. Очень всегда меня выручал мой брат. Мы с ним сегодня на семейных праздниках часто встречаемся. В детстве, конечно, ссорились по мелочам. Брат у нас главный юморист в семье», — заметила Медведева.

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Как отметил появившийся в студии Андрей Медведев, который работает финансовым директором в коллегии адвокатов, его с сестрой родители воспитали самостоятельными людьми.

«Мы всегда друг друга поддерживали. Можем с сестрой обратиться друг к другу за советом», — сказал он.

Напомним, что в Comedy Woman Наталия Медведева играла роль взбалмошной и неуправляемой девушки. Она отмечала, что образ не был придуман специально, а сложился сам собой.

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