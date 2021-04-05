«Я ни с кем не советовалась»: Наталия Медведева озвучила причину ухода из Comedy Woman

Бывшая звезда шоу Comedy Woman Наталия Медведева в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ озвучила причину ухода из коллектива несколько лет назад.
«Я ни с кем не советовалась. Разговоры на этот счет были разве что с мужем. Просто закончилось мое творчество в данном коллективе и проекте».
Как отметила звезда, квартиру в Одинцово она купила вовсе не с заработков в популярном шоу.
«Я приобрела жилье на заработанные гонорары с фильмов. Очень всегда меня выручал мой брат. Мы с ним сегодня на семейных праздниках часто встречаемся. В детстве, конечно, ссорились по мелочам. Брат у нас главный юморист в семье», — заметила Медведева.
Как отметил появившийся в студии Андрей Медведев, который работает финансовым директором в коллегии адвокатов, его с сестрой родители воспитали самостоятельными людьми.
«Мы всегда друг друга поддерживали. Можем с сестрой обратиться друг к другу за советом», — сказал он.
Напомним, что в Comedy Woman Наталия Медведева играла роль взбалмошной и неуправляемой девушки. Она отмечала, что образ не был придуман специально, а сложился сам собой.