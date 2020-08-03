«Соня долго хотела быть художником»: Ардова привела в студию ток-шоу своих повзрослевших детей

Актриса рассказала о своей знаменитой семье и поведала, как пережила карантин. Более того, она вновь сыграла с Анфисой Чеховой глупую блондинку.

Анна Ардова родилась в звездной семье. Ее мама актриса ТЮЗа Мира Ардова, а отец режиссер Борис Ардов. Так вышло, что и она пошла по их стопам, связав карьеру с театром. Однако во время карантина артистка сидела дома и даже написала четыре картины. В передаче «Прямой эфир» она поделилась последними новостями, а вот о личной жизни умолчала. Женщина не дала ответа, свободно ли ее сердце.

Зато она вспомнила о своем дедушке, который был писателем и драмматургом, а также бабушке, чьей красотой восхищался сам поэт Осип Мандельштам. Также Ардова отметила, что ее родственники дружили с Анной Ахматовой, а даже дядя Алексей Баталов. Артист ушел из жизни в 2017 году. У него осталась дочка Мария, которая с рождения страдает ДЦП, и Надежда.

«Я с Машей практически не виделась, потому что она болела. Так сложилось, что мы один раз виделись. Она приехала к бабушке, и дядя Леша привез ее к бабушке. Мы увиделись. А так мы как-то не общались из-за болезни Машиной, к сожалению», — призналась актриса.

Анна отметила, что любит всех своих сестер, но больше всего сестру Анастасию Старыгину. Девушка стала ее директором. В студию пришли также дети актрисы. Софья и Антон продолжили актерскую династию.

«Соня долго хотела быть художником. Самое гениальное заявление Сони, когда я что-то надела и подошла к Александру Шаврину, мужу, и спросила, подходит ли. На что Соня в шесть или семь лет сказала мне из кухни: „Мам, вот скажи, кого ты спрашиваешь? Кто в доме художник?“» — вспомнила артистка.

А вот Антон объяснил, почему после развода родителей остался жить с отцом. Он пояснил, что тогда ему просто так было удобно. Молодой человек подчеркнул, что это никак не связано с его мамой. Как известно, десять лет назад Ардова стала сниматься в сериале с Анфисой Чеховой. Они изображали глупых блондинок Крис и Энджи. Свой опыт они решили повторить после карантина, сняв серию вместе с Андреем Малаховым. Многие посчитали, что картину стоит возродить.