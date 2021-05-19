«Привет, каникулы!»: восьмилетний сын Рудковской и Плющенко запечатлелся с одноклассниками

Яна Рудковская и Евгений Плющенко до недавнего времени воспитывали только сына Сашу, которого называют Гном Гномыч. Мальчик с малых лет стал сниматься в фотосессиях, выходить на подиумы, а позже папа стал тренировать его на льду. Теперь наследник олимпийского чемпиона тоже фигурист и приносит домой медали с соревнований. В прошлом году суррогатная мать выносила для пары еще одного ребенка — сына Арсения.

Саша был рад появлению братика. Теперь родители уделяют внимание не только ему, но и малышу. Ко всему прочему, осенью Гном Гномыч пошел в первый класс. Рудковская признавалась, что он пошел в обычную государственную школу в Московской области. А 19 мая мальчик побывал в последний раз на уроках в этом учебном году. Он окончил первый класс. В его аккаунте в Instagram появились фото с одноклассниками и учителем.

Наследник Плющенко предстал в школьной форме. Он с радостью позировал то за партой, то у доски.

«Прощай, школа! Привет, каникулы и каждодневные тренировки», — так подписан пост.

Поклонники удились тому, как мальчик все успевает. Весь год он успевал ездить на соревнования, участвовать в ледовых представлениях и при этом учился. «Хороший мальчик — расти хорошим человеком», «Такой птенчик», Учительница модная«, «Такой красивый», «И когда успевал учиться только», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что от прошлых отношений у Яны есть сын 18-летний Николай, а также 19-летний приемный сын Андрей. Она рассказывала, что они тоже живет с ней.

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