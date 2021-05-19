Копия мамы: Яна Рудковская показала лицо семимесячного сына во время игр

Жена Евгения Плющенко провел вечер с наследником. Она засняла его на видео.

Яна Рудковская является не только продюсером и бизнесвумен. Она уже 10 лет счастлива в браке с Евгением Плющенко. У них подрастает восьмилетний сын Саша. А в прошлом году суррогатная мать выносила для них еще одного ребенка — сына Арсения. Фигурист души не чает в ребенке, но пара призналась, что заведут еще одного малыша, так как мечтают о дочке. А пока светская львица наслаждается материнством.

На днях Яна показала, что мальчик уже уверенно стоит на ножках и даже пытается ходить. Она поведала, что в семье крохе дали прозвище Директор, так как он любит всех контролировать. Лицо наследника Плющенко пара скрывала. Однако 19 мая продюсер провела вечер с Арсением. Она запечатлела на камеру, как он сидит на специально стуле и играет с карманной собакой. Рудковская показала лицо сына, хоть и в профиль.

«Ох уж эта Фифа», — написала она.

А вот поклонники стали обсуждать внешность мальчика. Многие заметили, что он похож на маму. Однако сама Яна заверяла, что наследник пошел в отца. «Какой сладкий малышенок, прелесть ! На мамочку красавицу похож вроде», «Ну, сынулька — копия мама», «Как малыш аккуратно обращается с собачкой», «На Яночку похож малыш. Прелесть», «Ой какая милота», «Гномик второй, на маму вроде больше похож. Хорошенький», — прокомментировали пост подписчики.

Стоит отметить, что в этот день Гном Гномыч, как родные называют Сашу, отметил наступление каникул. В соцсети появились фото, где он позирует со своим классом и учительницей. Он окончил первый класс.

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