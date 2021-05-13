«Must have этого сезона»: Рудковская покрасовалась в леопардовом платье Dior с акцентом на талии

Яна Рудковская является успешным продюсером. Под ее крылом находятся Дима Билан, Юлиана Караулова и другие известные певцы. Сама блондинка счастлива в браке с Евгением Плющенко и регулярно балует себя обновками. Пара живет в особняке, где есть просторная гардеробная. В ней светская львица хранит свою наряды от кутюр. У нее есть коллекция сумок Louis Vuitton, Chanel и Dior. Недавно она вернулась из отпуска, где тоже успевала демонстрировать свои модные образы.

Жизнь в столице позволят Яне почти каждый день оказываться в центре внимания. Накануне она появилась на вечеринке у своей подруги Елены Перминовой. Тогда светская львица отметилась в пудрвом наряде с юбкой из фатина. А вот в офис она ездила в платье в пол с цветочным принтом. Теперь Рудковская побывала у своего мастера по волосам Павла Шеффа. Он сделала ей новое окрашивание и завил локоны.

Продюсер поспешила покрасоваться с новым цветом волос. Она также продемонстрировала леопардовое платье Dior. Приталенный наряд с декольте дополнял черный пояс, который выделил талию. В руках Рудковская держала черную сумку Dior.

«Цвет настроения и must have этого сезона — леопард», — заявила блондинка.

Загорелая девушка в весесннем образе восхитила невестку певицы Валерии Лиану Шульгину. «Ох!!! Яна, какая вы красивая!» — заявила она. «Такая шикарная женщина, просто ух», «Леопард выглядит классно», «Роскошный образ», «Выглядите классно», «Вам очень идет такой стиль», «Такой элегантный и строгий образ», «Вы как всегда шикарно выглядите», «Это однозначно ваш принт», «Как вам идет», — прокомментировали пост подписчики.