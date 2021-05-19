«Прямо дикая кошка»: Екатерина Климова в тренче и секси-ботфортах подчеркнула точеную фигуру

Екатерина Климова частая гостья на фестивалях и кинопоказах. Она сама много лет снимается в кино. Ей легко удается играть обворожительных красоток. В настоящей жизни она тоже умеет очаровывать мужчин. За ее плечами три развода. Она воспитала свою старшую дочку Елизавету и теперь воспитывает еще троих детей: сыновей Корнея и Матвее, а также дочку Изабеллу. Несмотря на свою занятость, она много путешествует.

На днях Климова приехала в Белорусию. Она готовится к съемкам новой картины. Ее день начался с фотосессии. Сначала девушка примерила платье в пол с прозрачной юбкой. В нежном образе она позировала с микрофоном. Потом Екатерина переоделась в кожаный комбинезон и ботфорты на шпильках. Песочный тренч дополнял ее аутфит. Екатерина с легкостью двигалась и распахивала тренч, демонстрируя изгибы фигуры.

Актриса стала соблазнительно танцевать. При этом она была в парике со светлыми волосами и стрижкой каре с челкой. Поклонники с трудом узнали Екатерину. Многие отметили, что в 43 года она находится в отличной форме. Многодетная мама получила десятки комплиментов в Сети.

«Ох какая», «Катя, а вы бываете такой дерзкой», «Вам все идет, это магия», «Очаровываете одним взглядом», «Как вам идет кожаный наряд, прямо дикая кошка», «Образ с сюрпризом», «Распахните еще раз, ну красотка же», «Так позирует только женственная и манящая дама», — прокомментировали кадры поклонники.

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