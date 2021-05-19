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Песня Манижи Russian Woman заработала новое достижение в YouTube

Она стала лидером по просмотрам среди номеров первого полуфинала «Евровидения».

Песня Манижи Russian Woman заработала новое достижение в YouTube
Манижа без проблем прошла полуфинал «Евровидения». Фото: стоп-кадр из видео YouTube-канала Eurovision Song Contest.

Сразу за тем, как Манижа с песней Russian Woman успешно прошла полуфинал «Евровидения», появилась новость об еще одном достижении участницы от России. После трансляции шоу 18 мая номера конкурсантов были выложены на официальном YouTube-канале турнира, и среди них Russian Woman стала лидером. Уже на утро ролик набрал первый миллион просмотров, сообщает Первый канал.

Причем песня уже не первый раз демонстрирует отличные цифры: видео с национального отбора, прошедшего 8 марта, стало самым популярным среди всех песен этого года на «Евровидении» — сейчас у него уже более 11 миллионов просмотров.

Напомним, что теперь Россия в финале песенного конкурса – 2021. Его трансляция пройдет вечером 22 мая в прямом эфире Первого канала.

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