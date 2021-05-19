Россия в финале «Евровидения»: Манижа вошла в число лучших

«Евровидение-2021» в ночь с 18 на 19 мая подвело итоги первого этапа конкурса: Россия, которую представляла певица Манижа, вышла в финал. Звезда выступала под номером три с песней «Русская женщина», удивляя зрителей своей эмоциональностью. Несмотря на скептические прогнозы, артистка смогла захватить публику, многие ей рукоплескали стоя.

Представительница России отличалась от общей массы артистов особой искренностью и необычностью. Ее лоскутное платье и алый комбинезон смотрелись на сцене, как огонь. С экрана певице при этом подпевали многие наши соотечественницы, впечатляя аудиторию единением и размахом.

«Виктор Цой пел: «Перемен требуют наши сердца», а Манижа вышла и показала, что они есть!» — прокомментировала происходящее ведущая Яна Чурикова.

В полуфинале принимали участие 16 музыкантов из разных стран, включая Литву, Словению, Россию, Швецию, Австралию, Северную Македонию, Ирландию, Кипр, Норвегию, Хорватию, Бельгию, Израиль, Румынию, Азербайджан, Украину и Мальту. В финал, который пройдет в Роттердаме 22 мая, вышли 10 артистов из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии, Украины.

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