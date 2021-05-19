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Россия в финале «Евровидения»: Манижа вошла в число лучших

Певицу зрители встречали с восторгом, аплодируя ей стоя.

Россия в финале «Евровидения»: Манижа вошла в число лучших
Выступление Манижи на «Евровидении-2021» получилось эмоциональным. Фото: скрин трансляции полуфинала конкурса на Первом канале

«Евровидение-2021» в ночь с 18 на 19 мая подвело итоги первого этапа конкурса: Россия, которую представляла певица Манижа, вышла в финал. Звезда выступала под номером три с песней «Русская женщина», удивляя зрителей своей эмоциональностью. Несмотря на скептические прогнозы, артистка смогла захватить публику, многие ей рукоплескали стоя.

Выступление Манижи на «Евровидении-2021»
Номер Манижи – дань уважения женщинам. Фото: скрин трансляции полуфинала конкурса на Первом канале

Представительница России отличалась от общей массы артистов особой искренностью и необычностью. Ее лоскутное платье и алый комбинезон смотрелись на сцене, как огонь. С экрана певице при этом подпевали многие наши соотечественницы, впечатляя аудиторию единением и размахом.

«Виктор Цой пел: «Перемен требуют наши сердца», а Манижа вышла и показала, что они есть!» — прокомментировала происходящее ведущая Яна Чурикова.

В полуфинале принимали участие 16 музыкантов из разных стран, включая Литву, Словению, Россию, Швецию, Австралию, Северную Македонию, Ирландию, Кипр, Норвегию, Хорватию, Бельгию, Израиль, Румынию, Азербайджан, Украину и Мальту. В финал, который пройдет в Роттердаме 22 мая, вышли 10 артистов из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии, Украины.

Выступление Манижи на «Евровидении-2021»
Манижа вышла на сцену в лоскутном платье, но затем разоблачилась. Фото: скрин трансляции полуфинала конкурса на Первом канале

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"Евровидение 2021"Манижапевица Манижа