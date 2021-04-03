Видео Манижи стало лидером по просмотрам среди участников «Евровидения-2021»

Видео певицы Манижи на песню Russian Woman («Русская женщина») стало самым популярным среди опубликованных работ участников «Евровидение-2021». На 3 апреля оно лидирует среди четырех десятков музыкальных роликов на официальном YouTube-канале конкурса.

Как передает ТАСС, клип Манижи набрал более 6,7 миллиона просмотров и перегнал ролик Loco Loco сербской группы Hurricane с песней, который на сегодняшний день посмотрели около 6,6 миллионов раз. Третье место делят певица Efendi из Азербайджана и певица Destiny с Мальты — у них по 2,5 миллиона.

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Напомним, в прошлом году абсолютным рекордсменом по данному показателю стал клип Uno от российской группы Little Big. И так как «Евровидение-2020» не состоялось из-за коронавируса, в России победу приписали нашим участникам — как раз основываясь на количестве просмотров на YouTube. На сегодняшний день клип Uno посмотрели уже около 195 миллионов раз.

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