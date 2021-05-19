«Юная, нежная, прекрасная»: Навка трогательно поздравила Загитову с днем рождения

Алина Загитова 18 мая отметила день рождения. 19-летие спортсменка была вынуждена встречать в японской гостинице на карантине. Однако для звезды российского льда это не стало неожиданностью, тем более представители Страны восходящего солнца порадовали девушку сюрпризом, украсив для нее номер и приготовив для нее праздничные угощения.

В Японию, напомним, фигуристка прибыла, чтобы участвовать в презентации фильма «Пальма», где сыграла небольшую роль, а также для съемок в ледовом шоу.

Не забыли о празднике Алины и ее коллеги – фигуристы. Ее поздравила команда тренера Этери Тутберидзе, а также Татьяна Навка.

«Юная, нежная, прекрасная и талантливая Алина, с днем рождения! Наша Спящая красавица, пусть в твоей жизни будет побольше волшебных и сказочных моментов, профессиональных и личных радостей, впереди тебя ждет еще не один Олимп для покорения, но я уверена, что ты с упорством и характером спортсменки их обязательно возьмешь все! Пусть твоя олимпийская победа будет только плацдармом, основой, батутом для полета твоей жизни, потому что жизнь прекрасна, удивительна и многогранна!» — написала Татьяна в личном блоге.

Спортсменка пожелала Алине смело идти вперед, ничего не бояться и брать от жизни все, что дает Бог. «Татьяна Александровна, спасибо большое», — откликнулась в комментариях Загитова.

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